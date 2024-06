A mi szakmánkban nem elég okosnak lenni, szükség van az őszinte önértékelésre is. A betegek is folyamatosan értékelnek, ha nem is mondanak mindennap köszönetet. Ezt a munkát részben önmagunkért tesszük, mert jó orvosok akarunk lenni, és ha a hibáinkból tanulunk, akkor jobbak leszünk, ahogy Semmelweis Ignác is tette.