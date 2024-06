Napokkal ezelőtt Siófokon átadták a 8. mentőmellény-állványt, ahol Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője többek között a marásvonal veszélyeire is felhívta a figyelmünket. A strandszezon kezdetével különösen fontos, hogy tisztában legyünk ezzel a rejtett veszélyforrással, amelyről részletesen a Vízimentők weboldalán is olvashatunk.

Halálos csapda a Balatonban

A Balaton medrében, pár száz méterre a parttól húzódik egy árokszerű képződmény, az úgynevezett marásvonal. Ez főleg a déli parton okozhat bajt, akár életveszélybe is sodorhat minket, ha nem számolunk vele. A marásvonalat nem jelzi bója, ezért nekünk, strandolóknak, sportolóknak tudnunk kell erről a rejtett csapdáról.

A marásvonal egy településen belül is változó távolságban lehet a parttól. Siófokon - a kikötő után - az Aranyparthoz van a legközelebb

Forrás: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE



Sokan úgy vélik, hogy a Balaton egy sekély, biztonságos tó, ahol kilométereket lehet besétálni anélkül, hogy elérnénk a mély vizet. Különösen a déli parton strandolók gondolják ezt. Azonban a Balaton egy élő tó, amit a hullámzás és a viharok időnként átrendeznek, és a meder morfológiája különböző kockázatokat rejt.

A marásvonal veszélyei a déli parton

A legnagyobb veszélyt az úgynevezett marásvonal jelenti, ami különösen a déli partot érinti. Az északi part egy gyorsan, de egyenletesen mélyülő mederrel rendelkezik. A déli parton viszont sokkal szélesebb a sekélyvizes rész, de amikor elérjük a marásvonalat, ott drámai mértékben mélyül a víz. Ez azt jelenti, hogy két métert is tud mélyülni akár 30-40-50 méteren belül. Váratlanul egy árokba esünk a víz alatt!

Egyes részeken a marásvonal közelebb húzódik a parthoz, ilyen a fonyódi rész

Forrás: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE

Hogyan védekezhetünk a marásvonal ellen?

A déli parton szeretünk a bóján túl menni, hiszen még ott is lassan mélyül a Balaton. A jogszabály is lehetővé teszi, hogy 1 kilométert eltávolodjunk a parttól. Nem is beszélve a vízibicikliről, a SUP-ról és az egyéb strandeszközökről, amikről veszélyes a part közelében ugrálni a sekély víz miatt. Honnan tudjuk, hogy hol van a marásvonal? Ezt nem igazán tudjuk észrevenni. A marásvonal nagyon szeles időben szokott kirajzolódni, amikor nincs strandidő. Ilyenkor magasabb partokról gyönyörűen látszik, ahogy a hullámzás megrajzolja a vonalat.