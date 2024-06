A Balaton egy csoda, akkor is, ha vannak, akik minden évben igyekeznek ezt megkérdőjelezni! Akik sötét szemüvegen keresztül szemlélik a Balatont, azokra persze a Balaton is sötét szemüvegen keresztül néz vissza! A kérdés persze itt is az, hogy „ki fizeti” a sötét szemüveget. Nem kell ugyanis konteógyártó segédmunkásnak lenni ahhoz, hogy felismerjük, a négy évszakos Balaton minden korábbinál többeknek csípi a szemét.

A nyári szezont még csak-csak lehetett „kezelni” azzal, hogy drágább, mint a tenger, vagy drága a lángos, meg langyos a sör, meg horror a fagyi ára, csak hát – szerencsére – a Balatonon is egyre több helyütt jelenik meg a minőség, másrészt ezzel csak rövid távon lehetett kárt okozni egy-egy településnek vagy vállalkozásnak.

Ma már a Balaton megelőzte a bírálót, a folyamatos védekezésből és magyarázkodásból kikecmeregve arról folyik a szó, hogyan lehet 365 napon keresztül kihasználni ezt az isteni csodát. Írhat és terjeszthet bárki, bármit, a lényegről nem tudja elterelni a szót: mit kínáljon a Balaton nyáron és télen, ősszel és tavasszal, már ha megmaradnak egyáltalán ezek az évszakok.

Hogyan lehet úgy minőségi nyaralóövezet a térség, hogy közben százezrek komfortos, élhető, fejlődő otthona is egyben? Hogyan lehet minden nap megélni és nem pusztán elviselni a Balatont? S miként lehet a klímaváltozás hatásaihoz 21. századi módon alkalmazkodni a tó partján? Az már nem is kérdés, hogy a hűsölés a vízben, a vitorlázás, a háttértelepülések csodái vagy extra vonzerői, a kultúra vagy a kerékpáros turizmus vagy éppen a borászat, netán a gasztronómia hajtja-e a térség motorját. Mert bizony mindahány és még sok más is jelen van, csak éppen szezononként eltérő módon, mértékben és kombinációkban!

Szóval ezeknek a felismeréseknek a hiányában szomorkás a hangulat azokon a teraszokon, ahol csak a nyári balatoni szezonról folyik a szó. Az ügyesebbek már másként csinálják! Nem azért dolgoznak és imádkoznak, hogy legyen hosszabb a nyár, hanem azért, hogy minden évszakban megfelelő kínálat álljon rendelkezésre, mert ha minőségi program van, akkor vendég is van. Ugyanis a magyar tenger egész éves desztináció!