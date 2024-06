A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság 2021 nyarán indította útjára digitális egészségügyi szűrőközpontját, az Egészségpartot. A program célja, hogy a helyi lakosok és a Balaton mellett nyaralók számára egészségügyi szűréseket biztosítson, és interaktív programokkal támogassa az egészségtudatos életmódot.

Az idei szűrőprogramban nagyobb szerepet kapnak a digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások. Az Egészségpart digitális egészségügyi szűrőközpontja helybe megy, és a nyári szabadság alatt a strandok közelében teszik elérhetővé a szűréseket, valamint személyre szabott életmódtanácsokat adnak.