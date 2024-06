A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma előadótermében hirdették ki a 2024-es alkotói pályázat eredményeit. Az idei pályázat célja az volt, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzésének lehetőségeit, valamint a tűzoltó hagyományokat. Az ország különböző pontjairól összesen 3187 pályamű érkezett, alegtöbben a Füstérzékelő életet menthet, illetve a Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága témakörben. Ez utóbbi számos portrét, novellát és verset ihletett. Ez a téma ragadta meg Turcsics Luca, a barcsi Arany János Általános Iskola diákjának fantáziáját is. Portréját a zsűri a kategóriája legjobbjának választotta. Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő gratulált a kis tehetségeknek, mellette Borsos Mihály képzőművész és Mustafa Aydogdut, a Török Kulturális Intézet igazgatója is további szárnypróbálgatásra bátorította az alkotó gyerekeket.