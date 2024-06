A kijelölt természetes fürdőhelyek közül 64 a Balaton déli partján található, egy Kaposváron a Deseda tónál, valamint a vármegye egyetlen folyón kijelölt strandja Barcson, a drávai szabadstrand. A balatoni strandok zömét továbbra is „kiválóra” minősítette a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Balatonmárián a községi strand és a Bárdos utcai strand, Barcson a drávai szabadstrand, valamint Kaposváron a Deseda strand minősítése „jó”. A minősítést az elmúlt 4 év adatai alapján állapítják meg a szakemberek.

A helyszíni szemlék alapján az üzemelés tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A kormányhivatal munkatársai ellenőrizték egyebek mellett az információs táblák meglétét, a játszóterek, sportolásra kijelölt helyek, az illemhelyek és zuhany­zók állapotát, a vízfelület és vízpart tisztaságát, a lejárók állapotát és a bóják meglétét is.

Fürdőzni csak olyan helyen szabad, amely nem esik tiltó rendelkezés alá, legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhely használata. A nem kijelölt fürdőhelyeken, valamint a fürdővízhasználati-engedéllyel nem rendelkező természetes vizekben a fürdőzés kockázatos, mivel a víz minősége nem ellenőrzött.

Ezeken a helyeken nem történik medervizsgálat a szezon kezdetén, továbbá a természetes fürdőként történő használathoz az olyan szabályozott közegészségügyi feltételek nem biztosítottak, mint például a mosdóhelyiség, zuhanyzó, öltöző, hulladékgyűjtő edények, úszómester jelenléte, vízmélység és vízhőmérséklet jelzése.

A fürdési idényben a vízminőséget folyamatosan monitorozzák, a mintákat akkreditált laboratóriumban vizsgálják be. Az SVKH Népegészségügyi Főosztálya felhívja a figyelmet, hogy a Balatonnál és a Desedánál az időjárástól függően számolni lehet a cianobaktérium (más néven kékalga) elszaporodásával. Az általuk termelt toxinok az emberi szervezetre is veszélyesek lehetnek, ezért vízvirágzáskor az érintett strandokon nem ajánlott, indokolt esetben tilos a fürdőzés. Természetes vizek esetében fürdés után javasolt a zuhanyzás. A minősítési adatok a strandokra és a vízminőségre vonatkozóan megtalálhatók a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján a Fürdővízminőségi térkép címszó alatt.

Fotó: Németh András