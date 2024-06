Pirka Mátyás polgármester elmondta: előrehaladott tárgyalások folynak a fürdő megvásárlásával kapcsolatban.

– A befektető írásban közölte az önkormányzattal vásárlási és fejlesztési szándékát, amelyet a tulajdonos is megerősített. Az elmúlt héten rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk, ahol a képviselőknek is felvázolta fejlesztési terveit, amelyek három ütemben valósulnának meg az elképzelései szerint

– mondta érdeklődésére Pirka Mátyás polgármester. Hozzátette: a befektető hitelfelvétel nélkül élesztené újra a nagybajomi fürdőt.

Fotó: LANG ROBERT

– A fürdő egy komoly kitörési pont lehet, amellyel lehet és érdemes a jövőt tervezni. Jót tenne a turizmusnak az újraindítása, de munkahelyeket teremthetne, és a térség ingatlanpiacán is nagyot tudna lendíteni egy ilyen, nagy léptékű beruházás – jegyezte meg a városvezető. Arról nem is beszélve, hogy egy működő szolgáltatásbővülést is jelenthet Nagybajomban, s akár a városi úszásoktatást is elindíthatná az önkormányzat.

A nagybajomi fürdőt 1967-ben nyitották meg, majd 1994-ben bezárták. 2004-ben a tulajdonos nagy tervekkel érkezett Nagybajomba, s közel 600 millió forintos beruházás kezdődött meg. 2006 májusában aztán ismét bezárt a fürdő. Az üzemeltetési költségeket nem fedezték a bevételek, a beruházó nem tudta fizetni a törlesztőrészleteket, és a projekt bedőlt.