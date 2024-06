– Örülünk neki, hogy Marcaliban is több mint 50 százalékos volt a részvétel a vasárnapi választáson, értékelte az eredményt a megválasztott polgármester. – A rekord részvételi arány azt látjuk, hogy az embereket érdekli a politika alakulása és szívükön viselik a város jövőjét. A voksok 51,68 százalékát 2724 szavazatot adtak le rám a marcaliak. Külön szeretnénk megköszönni, hogy a választópolgárok értékelték az elmúlt években a városért végzett munkát és további négy évre is bizalmat szavaztak nekem. Ilyen eredményre számítottam, hiszen eddig is a városunkért dolgoztam. Annak pedig nagyon örülök, hogy a marcali választókerületeket nagy arányban sikerült megnyerni. Egyesületünk a Marcali az Otthonunk Egyesület önkormányzati képviselő-jelöltjei összesen 7 mandátumot szereztek az októberben felálló új városi közgyűlésben – tette hozzá Bereczk Balázs.