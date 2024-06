A darányi Pár Lajos megbotlott, és elesett, de olyan szerencsétlenül, hogy eltörte a nyakcsigolyáját. Egy merevítőt kapott a nyakára, már két hónapja viseli, és ha nem gyógyul meg, akkor meg kell műteni a kórházban. Most a kaposvári hajléktalanszálló betegszobájában lábadozik.

Volt már tüdőembóliám, szívinfarktusom és agyi infarktu­som is.

– sorolta az egészségügyi problémáit.

Úgy kerültem az utcára, hogy elváltam, és ezután a rokonaim eladták a szüleim házát. Előbb a szigetvári átmeneti otthonban kötöttem ki, onnan érkeztem Kaposvárra.

Fekélyek, magas vérnyomás, érszűkület, pszichiátriai betegségek – néhány a hajléktalanokat sújtó gyakori kórt említ Nagy Bernadett Beáta, a „Nyitott Kapu” Hajléktalan Gondozási Központ vezetője.

Háziorvosi szolgálat működik a szállón, ezt az OEP finanszírozza, a hét minden napján van orvosi ellátás. Az új klienseknél általános állapotfelmérés történik. Rendszeres a gyógyszerfelírás és -kiváltás, néha az intézmény váltja ki a gyógyszereket, havonta átlag tíz embernek.

A hajléktalanok egészségi állapota nagyon rossz, mert az életmódjukból fakadóan mindenféle szervi betegség előfordulhat náluk.

– mondta Nagy Bernadett Beáta. – Nehezebb a gyógyulásuk, mert nem foglalkoznak az egészségi állapotukkal, rendszeresen kell kontrollra vinni őket. Gyakran bekerülnek kórházba, néha az utcán lesznek rosszul, és a lakosság jelzése alapján jön ki hozzájuk a mentő. A kórházi kezelés alatt látogatjuk őket, váltóruhát viszünk nekik.



A szociális munkások meg tudják őket győzni, hogy minden évben menjenek el tüdőszűrőre, ebből adódóan tavaly és az idén is nagyon sok daganatos betegséget diagnosztizáltak náluk. Az is gyakori, hogy baleset áldozatává válnak, akár a saját ittasságukból eredően, és egymást is bánthatják. Az intézményben van egy négyágyas betegszoba, és a szálló orvosa dönti el, hogy ott kiket kell megfigyelni.