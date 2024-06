Bizonyította magának, hogy negyven felett is képes új ismeretek befogadására

– Színvonalas, sokoldalú volt a képzés, többek közt Illés Tibor is oktatott, akinek a diákjai kimagasló eredményeket értek el a szakmai versenyeken – mondta Fábián Balázs. – Utólag is úgy érzem, hogy jó döntés volt jelentkezni a képzésre, bebizonyítottam magamnak, hogy 40 felett is képes vagyok új ismereteket elsajátítani. A 37 éves Csordás György is most kapta meg a bizonyítványát. Ő azt hangsúlyozta: megéri a tanulásra fordította energia és idő, a piacképes szakmával azonnal el lehet helyezkedni. Azt mondta: felnőttként nem könnyű a tanulás, de érdemes. A 37 esztendős Vajda Zoltán is most végzett, szerinte a szakmával új távlat nyílhat meg mindenki számára.