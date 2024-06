A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány tematikus állatvédelmi információs kiadványait 2024 júniusától folyamatosan tölti fel az Alapítvány oldalára. A program során elkészült fejezetek önállóan is értelmezhetőek, lapozható (online olvasható) és letölthető formában is ingyenesen rendelkezésre állnak. A szerzők vállalták, hogy az anyagot legalább 3 évig gondozzák, aktualizálják jogszabályváltozások esetén annak érdekében, hogy mindig a hatályos információk legyenek elérhetőek.

A szerzők, lektorok fényképes bemutatkozása itt érhető el: https://kozosugyunkazallatvedelem.hu/content/pdf/111

A különböző jogalkalmazók szerepkörüknek, hivatásuknak megfelelő almenüpontokból választhatnak, így elérhető lesz egy kiadványgyűjtemény a rendőrök, a jegyzők, az ügyintézők, a polgárőrök, az állatorvosok és a civil állatvédők számára is. A kiadványok egy része értelmezhető, hasznosítható lesz pedagógusok számára is, így született egy „pedagógusoknak” menüpont is.

Az „Összes” menüpont alatt valamennyi kiadvány megtekinthető és letölthető, a menüpont tartalma folyamatosan bővülni fog. Egyelőre hat tananyagrésszel indult el a program: https://kozosugyunkazallatvedelem.hu/tananyagok/osszes

A tananyagok a szerzők szakmai álláspontját tükrözik, nem pedig a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány véleményét. Ha bármely olvasónak szakemberként konstruktív javaslatai vannak a tananyagok kapcsán, kérjük, küldje el azokat az [email protected] címre, hogy továbbíthassuk a tananyag szerzőinek esetleges beépítésre.

Személyes képzés

Az idei képzéssorozat előzménye, hogy az Alapítvány 2023. október 26-án a Veszprémi Rendőrfőkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás keretében állatvédelmi konferenciát tartott a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság által kijelölt résztvevők részére.