Aki e hét péntekig új személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt igényel, még a szavazásig átveheti azt az igényléskor választott kormányablakban – tájékoztatták lapunkat. – Az új személyi igazolvány bármelyik kormány­ablakban ingyenesen igényelhető, az útlevélnél azonban az érvényességi idő hosszától függően minden esetben illetéket szükséges fizetni, a jogosítványhoz pedig orvosi alkalmassági igazolást is be kell szerezni.

Fontos tudni, hogy a személyi okmány igénylésénél kapott papír nem alkalmas a személyazonosság igazolására.

Amennyiben a választás előtti utolsó napokban derül ki, hogy az irataink egyike sem érvényes, akkor ideiglenes személyigazolvány kérhető, ami szintén jogosít a szavazáson való részvételre, viszont csak 30 napig érvényes. Erre akár a választás hétvégéjén, szombaton és vasárnap is lesz lehetőség, hiszen a legtöbb kormányablak nyitva tart majd.

A lakcímkártyákat szintén érdemes leellenőrizni, hogy ne érjen minket kellemetlen meglepetés a szavazókörben. Jó hír, hogy az elveszett lakcímigazolványt azonnal elkészítik a kormányablakban.

Rendkívüli nyitvatartás lesz a választás hétvégéjén

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az európai parlamenti és az önkormányzati választás hétvégéjén, június 8-án szombaton, valamint 9-én vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség. A rendkívüli hétvégi nyitvatartás célja, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal, így azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján eszmélnek rá, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek. Somogy 15 kormányablaka június 8-án, szombaton 8 és 16, a választás napján, vasárnap pedig 7 és 19 óra között tart nyitva.