Sorversenyek, kézművesek kirakodóvására és bográcsban rotyogó finomságok várták az újvárfalvai családokat a Somogyi Mangalica tanyán, ahol első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a találkozót az elmúlt hétvégén. A babgulyás mellett dámszarvaspörköltet is készítettek Kovács Bálint irányításával.

Valamennyi korosztálynak készültek programokkal; a gyerekeket ügyességi versenyre invitálták: cérnán lógó alma elfogyasztása, vécépapírba öltözött múmia kicsomagolása volt többek között a vidám feladat számukra. A helyieknek köszönhetően sokféle édes és sós finomság is került az asztalra desszertként.

Fülöp-Sági Judit főszervező lapunknak elmondta: a rendezvénnyel az a cél, hogy a helyi közösséget még jobban összekovácsolják és megismertessék az itt élőket Somogy helyi értékeivel. Fürjtojásból készült tésztákat kínáltak, különleges kézműves textilalkotásokat, ékszereket is lehetett vásárfiaként hazavinni.

Az újvárfalvi tanya első találkozóját zenés-táncos mulatsággal zárták.

Fotó: Lang Róbert