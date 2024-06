A ságvári gyülekezetben elsősorban mint születésnapost köszöntötték, hiszen itt később, 14 éve hirdeti az igét, tanít, vigasztal és bátorít. Előbbi helyen hétvégi családi kikapcsolódási lehetőséggel lepték meg, utóbbin pedig egy gravírozott, személyre szóló üvegplakettet vehetett át azon az istentiszteleten, melyen fia, Pál prédikált a megtérésről, a Szentlélek ajándékairól.

Az ünnepelt, Bozsoki-Sólyom János visszapillantott az eltelt negyed évszázadra, illetve a kezdeti időszakra. Hivatalba lépésétől lelki fegyverzettel vívja a nehéz, de nemes harcot.

– Eszembe jut, amikor a budapest-pestszentlőrinci segédlelkészi éveim után belecsöppentem egy egészen más világba

– mondta. – A hét szolgálati helyre, Kilititől Tabon át Nyi­mig. Nem tudtam, hogy látogatják-e az Isten házát a helyiek, s vajon hányan hallgatják majd az evangéliumot... A kezdeti nehézségek ellenére sikerült talpon maradni Urunk és a testvérek segítségével. Amikor meg-megállok a templom előtt, eltűnődöm, hogy hívek jöttek-mentek, némelyek pedig azóta örökre elmentek. Örömmel mondhatom, hogy a 25 év alatt otthonommá vált a somogyi táj, a Balaton, a kiliti városrész. S ahogy a pünkösdi Lélek-áradás megtapasztalása egyfajta csúcspont volt az apostolok életében, hasonlóan érzek most én is ezen az ünnepnapon. Ez az évforduló számomra is kellő lendületet ad(hat) küldetésem további teljesítéséhez – emelte ki.