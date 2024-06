Fotó: Fortepan

Külföldön divatos technikákat alkalmaztak a strandokon: a fürdőruhafestéssel különböző minták kerülhettek – művészek által – a fürdőruhákra, a naptetoválás pedig azt jelentette, hogy egy papírminta testre helyezését és a napozást követően a napsütés alakította ki a formát a testfelületen. Az Amerikai Egyesült Államokban már az 1930-as években megjelent a kétrészes fürdőruha, de az alsó rész még igen nagy méretű, sortszerű volt. Előtérbe kerültek ebben az időszakban a napszemüvegek, kiegészítők, kalapok, fürdőtrikók. Egy magyar szaklap 1939-ben így fogalmazott a fürdőruhaviseletről és a magyar fürdőruhagyártásról: „A modern fürdőruha kiemeli a szép testformákat. Kényelmes, szabad mozgást enged, szellős, levegős. Nem uniformizált. A divathölgy alakjához, egyéniségéhez és anyagi viszonyaihoz mérten válogathat a szebbnél szebb modellek között. A magyar kötő- és gépi hurkolóipar jó minőségű, ízléses fürdőruhái bízvást felveszik a versenyt a külföldi gyártmányokkal.”

Fotó: Fortepan

Az 1940-es évek elején már igen fontos és központi kérdésnek számított a strandokon történő divatos megjelenés. A fürdőruhák mérete egyre csökkent és gyakorivá vált a kétrészes viselet, előszeretettel használtak a nők strandékszereket, virágfüzéreket, virágkarkötőket, gyöngysorokat. Új alapanyagok jelentek meg, sokféle színű szatén, karton és vászon felhasználásából készültek fürdői viseletek. A férfiak ekkoriban már javarészt kis úszónadrágot, fecskét viseltek. Az érdekességek közt említhetjük az ebben az időszakban feltűnő fürdőkabátot és a fatalpú szandált egyaránt. A magyar fürdőruhagyártás egyébiránt kiemelkedőnek és sikeresnek bizonyult ebben az időszakban, a divatlapok sorra hozták a szebbnél-szebb kreációkat. Az 1940-es évek elején készült fotókon már színes, kétrészes fürdőruhát viselő hölgyeket láthatunk.

Forrás: Fortepan

A második világégést követően nem igazán a fürdőruhadivattal foglalkoztak Európa és a Balaton nyaralói, bár 1946 nyarán már Párizsban bemutatták a klasszikus bikinit, amely igazi divattá csak az 1960-as években vált. Magyarországon a kommunista és a szocialista divatirányzatok kezdetben a szolid, egyszínű, inkább egyrészes fürdőruhákat preferálták, de az 1960-as, 1970-es évektől nálunk is újból témává vált a fürdőruhadivat. Az 1960-as évektől a magyar fürdőruhaválaszték is bővült: Katica, Csiri, Ilus néven árultak változatosabb női darabokat. Ebben az időszakban az alapanyagok terén szintén újítás következett be, a lasztexet a lycra és dzsörzé anyagok váltották fel. Az 1970-es években, elsősorban külföldön, új divatőrületek születtek: a nudiz­mus hatására terjedt a monokini, a divatdiktátorok pedig útjára indították a kérész­életű trikinit, ami voltaképpen egy bikini volt, de a köldököt gyöngyökkel, masnikkal vagy különféle, egyéb díszekkel ékesítették. A trikini nem tudott „befutni”, ellenben a monokini napjainkban is a stranddivat része. Az 1970-es évek nagy változása volt a hazai strandokon a különféle, színes strandtartozékok megjelenése: a napszemüveg, a strandkalap, a strandtáska szinte előírás volt a strandi megjelenéshez. Az 1980-as évekre a fürdőruhák mérete egyre kisebbé vált, színük pedig harsányabbá, az alsó rész esetében előtérbe került a tanga viselete. Mindezek az újdonságok természetesen rövid idő leforgása alatt megjelentek a magyar tenger partján.

Ma már nem is gondoljuk, hogy nem csak a balatoni fürdőkultúra változott sokat, hanem a strandviselet szintúgy nagy átalakulási folyamaton ment keresztül.

Cikkünk illusztrációit a Fortepan, a szabad felhasználású közösségi fotóarchívum biztosította. Fotóadományozók: Flanek-Falvay-Kováts, Kurutz Márton, Orosz Heléna, Glósz András, Urbán Tamás, Bojár Sándor és a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény.

Klasszikus fürdőviselet, 1909



1976-ra összement a textil