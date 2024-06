– Balatonboglár mindig is Somogy vármegye zászlóshajója volt – mondta Huszti Gábor köszöntőjében. – A város mindig példát mutat emberségből, kultúrából és összefogásból. Itt a valóságban élnek az emberek nem a virtuális világban és akármilyen szél is fúj Balatonboglár hajója halad előre – tette hozzá a közgyűlési alelnök.

Neszményi Zsolt, főispán is köszöntötte az ünneplőket, s egyúttal megköszönte az előző városnapon részére adományozott Pro Urbe díjat.

Az ünnepi közgyűlésen kitüntetéseket is átadtak, így Pro Urbe emlékérmet kapott a Balaton-átúszás szervezésében résztvevő Szántó László, Kocsis Árpád és Máth István. Ugyancsak Pro Urbe Balatonboglár emlékérmet vehetett Ress János, aki 45 éven át volt a város mikulása és ötleteivel a képviselő-testület munkáját is segítette. A díj átvételekor a kitüntetett azt mondta: 71 éves elmondhatja magáról, hogy az élete egy csodálatos mese volt Balatonbogláron.

Dokumentumfilm készült Varga Béla életéről

Az ünnepséget követően vetítették le Koltay Anna Az utolsó elnök című filmjét, amely Varga Béla életét mutatja be. A rendező a bemutatót követő közönségtalálkozón kérdésünkre elmondta: ez volt az első dokumentumfilmje, hiszen korábban inkább zenés alkotásokat készített. Varga Béla élete azonban annyira megérintette őt, hogy fontosnak érezte széles körben megismertetni az emberekkel.

– Az egész tavalyi évem erről a filmről szólt és most beérett a munka gyümölcse, végre a nézők is láthatják az eredményt. Az pedig külön öröm, hogy itt mutattuk be a Lengyel-magyar barátság házában, az egykori iskolában. Már a forgatás közben is az volt az érzésem, hogy Varga Béla atya itt volt velünk lélekben és büszke ránk, hogy az ő történetét elmeséljük és talán másoknak is tud inspirációt nyújtani – mondta Koltay Anna.