– Diákjaink kiemelkedő eredményeket értek el. Büszkék vagyunk rájuk, ők képviselik iskolánkat és a zenei oktatás iránti elkötelezettségünket – hangsúlyozta az igazgató.

A kaposvári zeneiskolások a nemzetközi versenyeken is kiválóan helytálltak: a 9 elsőn kívül 6 második és 5 harmadik helyezést hoztak el, továbbá 5 kiemelt arany minősítést és 2 nívódíjat is kaptak. A növendékek az országos rendezvényen 6 első helyezést szereztek és a regionális, valamint a vármegyei rendezvényeken is tovább öregbítették az intézmény hírnevét.

A versenyeken kívül 254 alkalommal szerveztek hangversenyeket, koncerteket. A zeneiskolában 60, az intézményen kívül 195 programon vettek részt. Nagy Tamás méltatta a munkatársak munkáját, kiemelte: kitartásuk, szakmai tudásuk és elhivatottságuk nélkül nem érhettek el volna ilyen sikereket. Számos elismerést adtak át szerdán, az Év Tanulója díjat Sábián Nesztornak ítélték oda, az Év Tanára kitüntetést Kerekes Béla Szabolcs és Garamvölgyi Attila kapta.