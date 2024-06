Zamárdiban a kertmoziban egy óriási kivetítőn, Balatonföldváron az egyik vendéglátóhelyen legalább tíz televízión lehet majd nézni a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit. S ez csak néhány hely a több száz balatoni közül, ahol a foci szerelmesei szurkolhatnak kedvenc csapataiknak.

– Azon dolgozik a Balatoni Turizmus Szövetség és VisitBalaton365 Nonprofit Kft., hogy a sportesemény kezdetére elkészítse azt az online térképet, mely alapján látható, melyik vendéglátóhelyen lehet élőben követni a mérkőzéseket – emelte ki Fekete Tamás. – Erre a szolgáltatók regisztrálhatnak és megoszthatják az aktuális információkat is. Közösségi szempontból is óriási jelentősége van a sporteseménynek. Baráti társaságokat, a Balatonon nyaraló más nemzeteket is arra ösztönözhet, hogy üljenek be egy vendéglátóhelyre és kövessék a mérkőzéseket – mondta a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Fekete Tamás érdeklődésünkre arról is beszélt, hogy nem szabadult el a szálláshelyek ára a Balatonnál. Tavalyhoz képest 5-8 százalékkal drágult egy-egy éjszaka, mely nagyon visszafogott árváltozásnak tekinthető. – Azt látjuk, hogy folyamatosak a foglalások a tó körül, de még mindig minden kategóriában lehet szabad szállást találni – emelte ki. – Sokat lehet például azzal spórolni, ha valaki akkora időzíti a nyaralást valamelyik balatoni településre, amikor éppen nincsen semmilyen fesztivál, vagy nagyobb esemény. A jelentősebb programok idején ugyanis akár duplájára is felmehetnek a szobaárak. Azt is tanácsoljuk, hogy akinek van, nézze meg mennyi pénz lapul a SZÉP-kártyáján, mert azt is szinte mindenhol elfogadják – tette hozzá Fekete Tamás.

Van, ahol a terasz méretét is növelik

Kaposváron is több helyen készülnek a közelgő labdarúgó Európa-bajnokságra. Réti András, a sávház közelében működő egyik vendéglátóhely üzletvezetője megkeresésünkre elmondta, megnövelik a terasz méretét, ahol egy hatalmas tévét helyeznek el, emellett a zárt térben még négy televízión keresztül lehet nézni a mérkőzéseket. – A belvárosban üzemeltjük a sörházunkat, ahol a magyar mérkőzések idején várjuk majd a vendégeket – tette hozzá.