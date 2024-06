Kaposvár vendége volt az az ember, aki mindig jobb önmaga akart lenni! Moldován András, a nagyvállalkozó, a cápa a többnyire fiatal vállalkozókból és érdeklődőkből álló hallgatóságának is elmondta: ő igazából egy srác a lakótelepről, aki vitte valamire. Pusztán azt akarta, hogy büszke legyen rá az apukája. Elérte! Elbukott, de felállt, s még eközben is gazdag akart lenni. Egy idő után azt is megtanulta, hogy a sikeres embert a sikertelentől csak az különbözteti meg, hogy eggyel többször megpróbálta. Neki sikerült…

Elmesélte, hogyan…

Az őszinteséggel rengeteg időt takaríthatunk meg

Nem csak az előadás, az előadás apropója sem volt mindennapos. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével úgy gondolta, hogy támogatja a vállalkozásokat. Ez persze nem új, de itt szó sem volt sem pénz-, sem kamattámogatásról. Új tudást ajánlottak a partnerek, s ezt azokkal az előadókkal tervezték közreadni, akik már úgymond „vitték valamire”! Moldován így került Kaposvárra, s úgy gondolja, nincs jobb üzlet, mint emberszámba venni egy embert. Tapasztalt vállalkozóként, gyakorló vezetőként és a somogyi vállalkozások – tán mondhatni – viszonylag jó ismerőjeként pontosan tudom, hogy a vállalkozói lét egyik valóban legfontosabb sarokkövéről van szó. Különösképpen így van ez a 21. században, amely nemcsak a kihívásaival, hanem az emberek egy részének túlzott kényelmessé tételével is bekopogtatott az ajtón. A jó idők kényelmes, de komoly elvárásokkal rendelkező embereket (is) produkálnak, ez pedig rányomja a bélyegét a célok minőségére is. Miközben vízió nélkül nincs sikeres vállalkozás. Itt valóban különös jelentősége van az őszinteségnek, mégpedig annak a formájának, amely önmagunkra is vonatkozik. Az a vállalkozó, aki csak és kizárólag másokkal néz szembe, s önmagával alig, az előbb-utóbb szembe találkozik a legeslegnagyobb főnökével, a piaccal. Ebből tehát az is következik, hogy lehet egy vállalkozó bármilyen gazdag, neki is van főnöke! Az őszinteség tehát azért is fontos, mert a felgyorsult világunkban rengeteg idő takaríthatunk meg vele.

No persze a legfontosabbról, egy jó, azaz együtt-tanuló, együttműködő, támogató csapatról se feledkezzünk meg. Mert a vállalkozás így együtt több, mint a szereplők összessége.