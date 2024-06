Forradalmi változások

A tónál ekkoriban történt jelentős változások valóban előrelendítették a tavi turizmus fellendülését a két háború közti időszakban.

A Balatonban landolt a hidroplán

A vízirepülést szeretné életre kelteni a Balatonnál egy magyar cég. Keszthely után Balatonlellén is landolt egy hidroplán 2022 nyarán, pedig utoljára több mint 80 éve, 1938-ban láthatták, ahogy magyar lajst­romjelű repülőgép száll le a Balaton közepére. A hatszemélyes gép többször is gyakorolta a le- és a felszállást. A szervező Aeroexpress célja, hogy rövid időn belül bevezessék a vízirepülést Magyarországon. A Balaton közepéről, egy jachtról várták a sajtó és az Aeroex­press munkatársai, hogy megérkezzen a Cessna 206 típusú repülőgép. A fehér hidroplán Sármelléken szállt fel, majd kis idő múlva megérkezett Balatonlellére, a BL Yacht­Club kikötője fölé, ahol néhány tiszteletkör után a vízre ereszkedett, majd pár másodperc múlva ismét a levegőbe emelkedett. A manővert a kamerák kedvéért többször is megismételte a pilóta, majd a körülbelül egyórás bemutató után leszállt a tóra.

Somogyi-Tóth Dániel, az Aeroexpress alapítója elmondta, azt szeretnék elérni, hogy a vízirepülés újraindulhasson Magyarországon. – Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani több előírást is be kell tartani, olyan szabályokat is, amelyek még nem is léteznek – mondta. – Azért is találtuk ki a tesztrepülést, hogy a jogszabály­alkotáshoz a gyakorlatban is használható, jó példákat, szakmai hátteret tudjunk bemutatni – hangsúlyozta az Aeroex­press alapítója.