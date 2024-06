„Akárhová sodor az élet, szülőfalum emléke él szívemben’’ – szólt a dal Siójut szülötte, Bognár Gyula Artisjus-díjas zeneszerző és előadóművész tolmácsolásában a település nyugdíjas klubjának jubileumi rendezvényén. Az eseményre a kistérség öt szépkorúszervezete, valamint a Siójuti Faluszépítő Egyesület képviselői is meghívást kaptak, az alapítók közül azonban már csak öten lehettek ott. Az összejövetelt az évfordulós közösséget a kezdetektől irányító Visz­ló Ferencné nyitotta meg, majd a balatonszabadi Kissné Berta Rozália, az önkormányzat egykori dolgozója emlékezett az elmúlt időszakra és köszönte meg Erzsi néninek a klub élén végzett kiemelkedő tevékenységét.

– Harminc évvel ezelőtt néhány lelkes, társaságra, beszélgetésre vágyó szépkorú akaratából nőtt ki a Siójuti Nyugdíjasklub, amelynek a megalakulásakor harmincöt tagja volt. Az idő múlásával azonban a létszámuk folyamatosan csökkent, mivel a távozók helyébe kevesebben léptek. A nyugdíjkorhatár megnőtt, a fiatalabb, tetterősebb nyugdíjasok pedig javarészt tovább dolgoznak. A társaság és a közösségi élet iránti vágy azonban a mai napig összeköti a régebbi klubtagokat a később belépőkkel, ami különösen az egyedülállók és özvegyek számára jelent sokat. Az egymáshoz tartozás érzését a sok-sok közös élmény, az együtt töltött számos óra is erősítette. Ennek a kis klubnak minden tagja szinte családtag is, megosztva egymással örömüket-bánatukat – emelte ki Kissné Berta Rozália, aki arról is beszélt, hogy a kezdeti beszélgetős összejöveteleket változatos programok, közös ünnepek, kirándulások és színházlátogatások színesítették. Mindeközben remek kapcsolat alakultak ki a helyi szervezetekkel és a környékbeli nyugdíjasközösségekkel, működésükhöz pedig sok segítséget kaptak a falu mindenkori vezetőitől.

Végezetül Popper Péter pszichológus osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, miszerint az idő a legdrágább kincs a világon, s ha időt szánunk valakire, a legdrágább kincsünkkel ajándékozzuk meg.

A visszatekintés után Kovács Lászlóné, a vármegyei nyugdíjasszövetség alelnöke Kovács Lajos emlékplakettel, míg Balassáné Újvári Zsuzsanna polgármester és a faluszépítők virággal, oklevéllel kedveskedtek a jubilálóknak. Az ezt követő műsor tovább fokozta az amúgy is emelkedett hangulatot, a szép versek, a gyönyörű dalok, különösen az Estharang című nóta könnyeket csalt a részvevők szemébe. A rendezvény hosszú beszélgetésekkel és táncmulatsággal ért véget.

Fotó: V. L.