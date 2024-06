Tesztüzemben megkezdte működését szerdán a MÁV-Volán-csoport EMMA (Egységes Menetrend Magyarországon) elnevezésű utazástervezője.

Egyedi, integrált utazástervező platform Magyarországon

Az EMMA az első olyan, integrált utazástervező platform Magyarországon, mellyel nemcsak a hazai vasúti és autóbuszos menetrendek válnak elérhetővé, hanem a járatok valós idejű adatai is, ezáltal pedig gyorsan és megbízhatóan megtervezhető az utazás, ha az utas vonattal, autóbusszal, vagy ezek kombinációjával szeretne eljutni az úticéljába. Fotó: MÁV Az ország- és vármegyebérletek tavalyi bevezetése jelentette az első lépést az egységes, integrált közösségi közlekedés útján, majd idén március 1-jétől egyszerűsítették, egységesítették és kiterjesztették a kedvezmény- és tarifarendszert. Az integrált hálózat kialakítása érdekében tett újabb lépést jelenti az egységes menetrendi kereső, az EMMA megvalósulása.

A menetrendi keresőbe 70 település közlekedési hálózata került be, ezzel alkalmassá vált arra, hogy Magyarország két tetszőleges pontja között megmutassa az eljutási lehetőségeket.

A közeljövőben megújuló MÁV-app és az ELVIRA platform után az EMMA a MÁV-Volán-csoport digitális portfóliójának legújabb tagja. A MÁV-Start, a GYSEV, a MÁV-HÉV és a Volánbusz helyközi járatai mellett az egyes helyi járatok menetrendi és valós idejű, forgalmi adatait egyaránt megjelenítő szolgáltatás ezen a weboldalon érhető el.

Az EMMA célja, hogy teljes útvonaltervet javasoljon a felhasználóknak belföldön két tetszőleges pont között

vonattal, HÉV-vel, helyközi autóbusszal vagy a Szeged-Hódmezővásárhely közötti vasútvillamossal, valamint több mint 70 település helyi járataival (például BKK, DKV, MVK, SZKT, Volánbusz helyi járatok) egyaránt. A keszthelyi vasútállomás

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az EMMA nem váltja ki a megszokott jegyértékesítési felületet

Az EMMA nem váltja ki a megszokott jegyértékesítési felületet, a megfelelő útvonal megtervezése és kiválasztása után egy gombnyomással az ELVIRA-ra (erre az oldalra) jutva vásárolható meg a vonatjegy. Az éles tesztüzemből adódó tapasztalatok alapján a társaság dolgozik az EMMA funkcióinak továbbfejlesztésén, újabb települések integrálásán is. A széleskörű véleménygyűjtés érdekében az észrevételeket már most is fogadják ezen az e-mail címen. Nyitókép: illusztráció/Shutterstock

