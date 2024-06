Az eredményhirdetésre Ropolypusztán került sor, a Somogyi Erdők Napján. Szajcz Adrián, a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke a pályázattal kapcsolatban elmondta: a bizottság értékmentő és hagyományápoló tevékenysége folytatódott ebben az évben is.

– Minden év elején kihirdetjük az Örökségünk – Somogyország kincse címmel elismert értékeket, melyek automatikusan bekerülnek az értéktárba – mondta. – Idei első ülésünkön döntöttünk arról is, hogy szélesebb körben is megpróbáljuk megszólítani az itt élőket, hogy aktívabban vegyenek részt az értékőrzésben.

Kiemelt célunk, hogy a fiatalabb korosztályt is bevonjuk értékeink felkutatásába és megismerésébe, ezzel is erősítve a szülőföldhöz kötődést. Tudjuk, hogy nem egyszerű a feladat, hiszen bármennyire is sok időt töltenek internetezéssel a fiatalok, nem szerepel elsők között a helytörténet. Ezért is hirdettünk pályázatot, hogy kicsit kimozdítsuk őket a komfortzónájukból, s forduljanak akár a világháló segítségével szűkebb környezetük, lakóhelyük felé. A felhívás egyértelmű célja volt a Somogy vármegyében található, a vármegye számára kiemelkedő jelentőséggel bíró értékek feltárása és bemutatása.

Kilenc pályázati anyag érkezett, melyeket egyesével tárgyalt meg a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság legutóbbi ülésén. Minden bizottsági tag elmondta véleményét a felterjesztések minőségéről, kidolgozottságáról és arról, hogy azokat vármegyei jelentőséggel bíró értékeknek gondolják vagy helyi, települési értéknek. A Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság tagjainak döntése értelmében a pályázati felhívásra benyújtott javaslatok közül első helyen végzett, és ezzel százezer forint díjazásban részesült a Bauer Ákos és Benkő Botond által benyújtott Bene Ferenc olimpiai bajnok labdarúgó életútja felterjesztés sport értékkategóriában. Második helyen végzett, és ezzel ötvenezer forintot nyert a Trapp Dorián által épített, környezet értékkategóriában benyújtott Nagyberki Vigyázó-kastély javaslata.

Harmadik helyen végzett, és ezzel huszonötezer forintos díjazásban részesült Lángi Csaba kulturális örökség értékkategóriában benyújtott Tóth Ágoston Rafael hadmérnök, térképész életútja és munkássága javaslata. Az eredményhirdetésre Ropolypusztán a Somogyi Erdők Napján került sor, ahol Biró Norberttel, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnökével adta át a jól megérdemelt jutalmakat Szajcz Adrián. A Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság nemcsak a helyezésekről döntött legutóbbi ülésén, hanem arról is, hogy az első helyen végzett javaslatot, Bene Ferenc olimpiai bajnok labdarúgó életútját sport értékkategóriában egyhangúlag javasolta és egyben fel is vette Somogy vármegye értékei közé.

Szajcz Adrián, a bizottság elnöke tájékoztatta arról is a bizottság tagjait, hogy Csurgón is megalakult a helyi értéktárbizottság.