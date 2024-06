Tiszafüreden rendezték az országos polgárőrnapot, Somogyot negyvenen képviselték. Egy díjat is hazahoztak: vármegyénkből a somogysámsoni egyesület nyerte el a Polgárőr Település címet. – A kitüntetéssel a somogysámsoniak az elmúlt időszakban végzett kiváló munkáját ismerték el – mondta Poór Gyula, a somogyi polgárőrszövetség elnöke. – A 22 tagú csapat folyamatosan, kiemelkedő óraszámban látta el a szolgálatot.

Poór Gyula hangsúlyozta: 115 somogyi településen 85 egyesület működik, és 2670 polgárőr vesz részt a szolgálatban. Igyekeznek folyamatosan fejleszteni a rendelkezésre álló technikai felszerelést, legutóbb az ORFK-OBB támogatásával tíz elektromos rollerhez jutott a csapat, ebből ötöt a Kaposvári Kistérségi Polgárőr-egyesület vehet át, a többit a balatoniak használják majd. A somogyzsitfai egyesület napokban egy drónt kapott, amit a külterületi szolgálat ellenőrzése során alkalmaznak, a legfrissebb beszerzésüket, a két szolgálati kerékpárt kedden rendelték meg. Eközben már a nyári menetrend is elkészült, a turisztikai főszezonban idén is számítanak a somogyiak munkájára.

– A polgárőrök a nagy nyári rendezvényeken is részt vesznek – közölte az elnök. – A zamárdi Balatoni Soundon tőlünk esténként hatan kapcsolódnak a fesztivál biztosításába és a július 27-iki, Zamárdi–Tihany közötti Balaton-átevezésnél is segítenek majd a polgárőrök.