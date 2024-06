– Fő célunk, hogy a balatoni termelők az olaszrizlingjüket, mint BalatonBort vagy Hegybort a Balaton térségében tudják értékesíteni, hogy itt a lehető legtöbb vendéglátóegységben jelen legyünk – mondta Barabás Barna, a Rizling Generáció Egyesület elnöke. Hozzátette: a vásárlói visszajelzések alapján tudják, hogy a BalatonBorok minősége évről évre emelkedik, csak biztatni tudnak minden termelőt, hogy nevezzen, készítsen BalatonBort és biztatanak minden vendéglátóst, akár egy strandi lángosost, akár egy elegánsabb szállodát, hogy tartsa kínálatában ezt a tételt, ami kiváló fröccsbor, és a könnyed ételeknek is jó kísérője.

Fotó: Pesthy Marton

– Kilencedik éve készítünk BalatonBort, és hatodik éve Hegybort – mondja Dobosi Győző, a Balatoni Kör elnökségi tagja. – Számos hazai és nemzetközi borversenyen nagyon jó eredményeket érnek el a termelők a BalatonBorokkal, Hegyborokkal, nemcsak mi balatoni borászok gondoljuk, hogy ez jó irány, hanem a nemzetközi szakma is objektíven elismeri ezt – tette hozzá.

Kiemelte: mind a hat balatoni borrégión megtalálható az olaszrizling, ezért erre a szőlőre építették a projektet. – Az idei évben azokat a vendéglátósokat is megszólítjuk, akik eddig nem akartak BalatonBor tartani a kínálatukban, boros pohár promócióval és marketing kihelyezéssel, szakmai támogatással segítjük őket – jegyezte meg az elnök. Hozzátette: a hegyborból harminchárom ezer palack készül, ez egy magasabb kategória, nem a fajta gyümölcsösségről, ropogós ízvilágról szól, ezek már a termőhelyet előtérbe helyező, komolyabb tételek. – A Balatoni Kör tagjainak, a BalatonBort készítőknek ez a nedű személyes szerelmi történet, ami erősebb a privát brand hitelességénél, ezt a szerelmet mi nem hagyjuk kihűlni – mondta el Kardos Gábor, a BalatonBor megálmodója. Hozzátette:egy nagyvonalú gesztus is van abban a borászok részéről, hogy a BalatonBor címkén kisebb betűvel van rajta a saját nevük. Az idei Balatonbor somogyi termelői között szerepel az Androsics Birtok, a Bujdosó Pincészet, a Hujber Pincészet, a Pócz Pincészet, a Veszprémi pince.

– Harmadik évjáratban veszünk részt és ez egy nagyon szép összefogás, amellyel az Olaszrizling több arcát mutatjuk be – mondta el Androsics Ferenc borász.