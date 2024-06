– Elkészültek az aszfaltozások a balatonvilágosi és a nagyberényi bekötőutakon, valamint egy rövid szakasz a kötcsei úton is – írta Witzmann Mihály. – A Magyar Közút tájékoztatása szerint az útburkolati jelek felfestését, az aknafedlapok igazítását és a padkázást a következő hetekben kezdik meg a felújított szakaszokon. Az egyik legfontosabb feladatnak továbbra is választókörzetem útjainak fejlesztését tartom. Az elmúlt években összesen mintegy 320 km utat újítottunk meg térségünkben, amely országos szinten is kimagaslónak számít, de pontosan tudom, hogy még mindig van teendőnk bőven.