A somogyi rendőr a díjat a pedagógusnapon vette át. A kitüntetett szakember több mint két évtizede dolgozik azon, hogy a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikumban zajló rendészeti képzés megőrizze a magas színvonalát. Komoly szerepe volt a tanmenet kialakításában, fejlesztésében is.

Répásiné Kovács Zsuzsanna szerint a rendészeti képzés folyamatosan változik, már az elnevezésében is. Mint elmondta, a legújabb kihívás a duális képzés megvalósítása lesz a Gépészben a ­2024–2025-ös tanévben. Az iskolába járó fiatalok eddig is voltak szakmai gyakorlaton a rendőrségnél, de nem kaptak érte javadalmazást. Szeptembertől a rendészeti technikusok már a szakképzés során munkabérért fogják teljesíteni gyakorlati idejüket. Ez nagy változás lesz a képzésben.