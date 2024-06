Hamarosan a végéhez ér az idei Szülőföldem Somogy­ország Program. Ahogy az előző években, úgy most is érkeznek beszámolók a kirándulásokról. A kisbajomi gyermekek például színházlátogatáson vehettek részt. A Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke erről osztott meg néhány gondolatot.

– Harminchárom kisbajomi kisgyermek gyereknapi ajándéka volt a kirándulás, mely során Kaposvárra utazhattak – mondta Biró Norbert. – Fülöpné Varga Csilla beszámolója szerint népszerű településükön a Szülőföldem Somogyország Program, ugyanis szinte azonnal betelt az eredetileg tervezett 25 fős létszám, ám a további érdeklődőket sem utasították el, így május 26-án délután harminchárman indulhattak el szakadó esőben busszal Kisbajomból. Többek közt megtekintették a Roxinházban a Szaffi című darabot, mely osztatlan sikert aratott a gyermekek körében. Az előadás után pedig az egyik színésszel, a kisbajomi származású Vajda Milánnal készíthettek közös fotókat.

A beszámoló szerint fáradtan, de csodás élményekkel gazdagodva indultak haza a gyermekek. Úgy gondolom, ez a néhány mondat is bizonyítja, van létjogosultsága a programnak – tette hozzá az elnök.

– Reményeim szerint ezzel a programmal hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy még szorosabban kötődjenek Somogyhoz, még inkább meg akarják ismerni értékeit. Népszerűsége pedig megkérdőjelezhetetlen, hiszen a 2011-es kezdet óta 15 ezer 59 gyermek kirándulását támogattuk, mely kiegészül az idei jelentkezőkkel, az előzetes igények szerint több mint ezerrel. Pontos számot azért nem tudok még megosztani, mert nem zárult le a pályázat, nem tudjuk még, hogy minden jelentkező eljutott-e Somogyország valamelyik értékes pontjára – összegezte Biró Norbert.



A 2011-es kezdet óta már összesen 15 ezer 59 gyermek kirándulását támogatta az önkormányzat