A fiatalok az Egész Évben Adni Jó Alapítvány meghívására érkeztek a jótékonysági napra. A szervezők több programmal is készültek. Az élményközpont udvarán felállított sátorban a gyerekek hajat fontak, kipróbálhatták a testfestést, álarcokat festettek, megetették a park állatait, a rétről összeszedett mezei virágokból díszeket készítettek.

A somogyvári csoportnak sportolási lehetőséget is biztosítottak, és különböző ügyességi játékokat is kipróbálhattak. Az alapítvány munkatársai jutalmazták is a gyerekeket. Mesekönyveket, színes ceruzákat, tolltartókat, kulcstartókat, jegyzetfüzeteket, süteményes ajándékcsomagokat kaptak. A rászoruló gyerekek napját önkéntesek segítették. Fejlesztőpedagógusok, óvodapedagógusok, zoopedagógusok és vállalkozók tették színesebbé a somogyvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Több Eséllyel Biztos Kezdet Gyerekház kirándulását.