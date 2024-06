Az önkormányzat a Magyar Falu Program pályázatán még tavaly ősszel nyert 17 és fél millió forintot, abból tudták megvásárolni a nulla kilométeres járművet. – Ez az önkormányzat első teljesen új busza – emelte ki Ballér Péter a település polgármestere. – A korábbi járműveket mindig csak használtan, a spórolt pénzünkből tudtuk megvenni, mert semmilyen támogatáshoz nem jutottunk hozzá. Nagy szükségünk volt már az új buszra, mert a másik kettő 300 ezer kilométernél is többet futott az utakon – mondta a polgármester.

A busszal a helyi bölcsődéseket, óvodásokat, iskolásokat, a nyugdíjas klubot, a cigány kisebbséget és a felnőtt, ifjúsági, valamint az utánpótlás labdarúgókat is szállítják majd. Ballér Péter hozzátette, hamarosan egy garázs is készül majd, hogy a kilenc személyes járművet megfelelő körülmények között tudják tárolni. A busszal először a nyugdíjasok utazhatnak. Június 29-én szombaton Bodrogra mennek, ahol kitáncolják a májusfát.