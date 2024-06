A NAV arról is beszámolt: az EU-n belül a jövedéki termékek – például alkohol, cigaretta, üzemanyag – nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélynek nem szükséges engedély. A nem kereskedelmi cél megítéléséhez elsősorban mennyiségi korlátozásokat kell figyelembe venni. Mennyiségi határérték például 800 szál cigaretta, 200 szál szivar, 110 liter sör vagy például 90 liter bor, pezsgő. Behozható

és kivihető a magángépjárművek és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon felül kannában, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag. A mennyiségek mellett azonban több egyéb feltétel határozhatja meg, hogy egy magánszemély saját – nem kereskedelmi

célú – felhasználására szolgálnak-e a poggyászban lévő jövedéki termékek.

– A behozatali szabályok szempontjából az sem mindegy, hogy az Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra – olvasható a NAV tájékoztatójában. – 17 éves kor felett légi úton például 200 szál, egyéb úton 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, közúti és vasúti forgalomban 300 euró értékben hozhatók be vám- és

adómentesen. 15 év alatti utasoknál – az utazás módjától függetlenül – 150 euró az értékhatár.

Azt is közölték: ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a magyarországi diplomáciai képviseletek adnak felvilágosítást. A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél

10 000 euró vagy ennél több készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép. Arra is felhívták a figyelmet: az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90 százalékos aranytartalmú érmék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú

aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe.

– Általános forgalmi adó alól mentes az Európai Unión kívül élő utas által vásárolt termék, ha azt személyi vagy útipoggyászának részeként az Európai Unió területéről kiviszi – közölték.