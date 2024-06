A legtöbben filmes munkáiról ismerik Egres Katinkát, de a színészkedés mellett karitatív munkát is végez, ennek okán jutott el a közelmúltban három hónapra Peruba.

– Egy véletlen folytán tudtam elutazni, de régi vágyam volt elhagyni egy kicsit Európát, mesélte a kaposvári színművésznő. – Több spirituális alapon együtt élő és gondolkodó közösséget látogattam meg Európában és egy orvosnak végeztem fordítói munkát. Rajta keresztül adódott a lehetőség, hogy elutazzak Peruba. Ezzel folytattam azt a küldetésemet, aminek keretében elkezdtem bejárni az országot és Ausztriát, Svájcot, Olaszországot, Franciaországot, hogy énekelve hirdessek békét, mesélte a színésznő.

Egres Katinka úgy gondolta, ha már van tehetsége az énekléshez, a lehető legtöbb helyen elénekli az Ave Mariát, hogy ezzel is a békét hirdesse. – Ez a küldetésem Dél-Amerikában fejeződött be – tette hozzá. – Mindenütt egy templomban vagy egy szent helyen énekeltem. Volt olyan, hogy a főtéren énekeltem és lejött a polgármester hozzám, hogy telefonszámot cseréljünk, mert nagyon tetszett neki az énekem, mondta a színésznő.

Forrás: youtube



Egres Katinka azt is elmondta, nagyszerű élmény volt számára a perui utazás, hiszen ott teljesen másként gondolkodnak az emberek. – Sokkal közelebb állnak a természethez, az anyagokkal más a kapcsolatuk – mondta. – Tehát ha egy fodrásznőhöz bemegy az ember és éppen nincs vendége, azt látja, hogy horgol, babot válogat vagy valamilyen kétkezi munkát végez a szabadidejében, mesélte az élményeket a kaposvári művész.

Peruban természetesen karitatív munkát is végzett Egres Katinka a három hónap alatt, hiszen olyan közösségeknek gyűjtöttek, ahol szükség van a segítségre. Az Esélyközpont Egyesülettel segítettek ottani családokat, akiknek a magyar adakozók felajánlásaiból karácsonyi ajándékot tudtak vásárolni.

Fotó: L. R.

Vágyik a színpadra és a filmvászonra



Az elmúlt időszakban elsősorban a zene és az utazás kapcsán hallhatott a közönség Egres Katinkáról, de ez idő alatt is szerepelt a vásznon, illetve a tv-képernyőkön. Legutóbb a Renitens című sorozatban tűnt fel egy epizódszerep erejéig, de egy olasz sorozatban is vendégszerepelt, sőt amerikai produkcióban is kapott szerepet. Láthatta a közönség a Szérum című minisorozatban, de a legtöbben talán a Megy a gőzösből, vagy a 9 és fél randi című filmből ismerik az arcát. – Azt hiszem a szakma nem tudta jobban megismerni a nevem, mert korán elmentem szülni – mondta. – Pedig nagyon szívesen dolgoznék újra színészként, akár moziszerepre, akár színházi munkára is nyitott vagyok, tette hozzá kérdésünkre a kaposvári színművész.

A színészet mellett nagy szerelme a zene, de bánatára annak idején, amikor a Színház és Filmművészeti Egyetemre felvételizett nem indult zenés osztály. – Szegény Tompos Kátya ilyen osztályba járt felettem eggyel. Hallhattuk, hogy mi történt és ez feldolgozhatatlan. Nagyon jóban voltunk, úgyhogy számomra érthetetlen ez a tragédia, mondta Katinka.