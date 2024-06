Az országszerte 400-nál is több telepített automatának köszönhetően, évente több millió utas juthat az eddigieknél is kényelmesebben menetjegyéhez, illetve bérletéhez a vonatos és buszos ajánlatokat is tartalmazó kínálatból. A Balatonra telepített automatáink is kifejezetten népszerűnek bizonyultak, 2022-ben 447 ezer, 2023-ban 626 ezer jegyet vásároltak utasaink ezekből, ami 40%-os emelkedést hozott egy év alatt.

Új vagy felújított jegyautomaták a Balatonnál

Északi parton:

Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Alsóörs, Csopak, Balatonarács, Balatonfüred, Révfülöp, Badacsonytomaj, Badacsony, Tapolca állomáson és megállóhelyen;

Nyugati partszakaszon:

Keszthelyen;

Déli parton:

Lepsény, Balatonaliga, Balatonvilágos, Szabadisóstó, Szabadifürdő, Siófok, Balatonszéplak felső, Balatonszéplak alsó, Zamárdi felső, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyódliget, Fonyód, Balatonyfenyves és Balatonszentgyörgy állomáson és megállóhelyen.

Siófokon és Balatonfüreden a felújított automatákon kívül további két új típusú jegykiadóautomata is az utasok rendelkezésére áll.

Azokon az állomásokon, melyeken pénztár vagy automata üzemel, csak érvényes menetjeggyel lehet a vonatokra felszállni, a vonaton menetjegy csak pótdíj váltása mellett vásárolható.

Az automaták üzemkészsége hétről hétre eléri a 97% feletti értéket. Meghibásodás esetén pedig a MÁV-START azonnal gondoskodik a javíttatásról annak érdekében, hogy a gyors és kényelmes jegy- és bérletvásárlás elérhető legyen.

A kiemelt balatoni vonatokon (a Tópart és Balaton IC-kre, a Kék Hullám és – a Balaton-part menti szakasz kivételével – a Jégmadár expresszre) a helyjegy váltása kötelező! A hétvégi időszakban a helyjegyet érdemes több nappal az utazás előtt elővételben megvásárolni. Az InterCity és expresszvonatokon az országbérlet mellé is kötelező a helyjegyet váltani.

A MÁV-START a vakáció előtt már egy hónappal, május 13-tól június 21-ig az előszezoni menetrend szerint, sűrűbben indítja a vonatokat a Balatonhoz, ezzel is elősegítve a tó térségének turisztikai hozzáférését, fejlődését.

Június 22-től, a főszezoni menetrend élesítésétől kezdődően további vonatokat állítunk utasaink szolgálatába, hogy megkönnyítsük a balatoni kirándulásokat, nyaralásokat. Ekkortól a keleti országrészt (Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Szeged és Szolnok térségét) is közvetlen járatokkal kapcsoljuk össze a legnagyobb tavunkkal.