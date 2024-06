Mohácsi Zsófia Nagykanizsán

– Egyre többször látjuk, hogy előadásokat tartasz gyerekeknek.

Több helyre is ellátogattam, hogy népszerűsítsem a quad sportot. A felkészülésemről, a versenyekről, a helyszínekről és alapvető quados fogalmakkal ismertetem meg a tanulókat. Meglepődve tapasztaltuk, mennyire érdeklődnek a srácok és a lányok is. Ilyenkor persze pár bemutató kört is megyek a quadommal.

– Ha jól tudom Horvátországban is már hatalmas szurkoló táborra tettél szert.

– Igen ez így van, nekem is nemrégiben mesélte az egyik legelismertebb horvátországi quados club vezetője, Zoran Nožinić, és Ivan Došen. Nagyon szeretem Horvátországot, és nem csak tengerpartjait, hanem a cross pályáit, a motorsportban tevékenykedő embereket, és természetesen a szurkolókat, mert tényleg nagyon barátságos és kedves emberek.

– Egyre több fotón és viedón szerepel testvéred is, ő is quados lány lesz?

– Igen, habár ő még csak 4 éves, mégis ügyesen terelgeti a kis quadját. Számomra nagyon nagy magabiztosságot, és erőt ad a családi támogatás. Nem csak menedzser édesapám kísér el a versenyekre, hanem az egész családom is jelen van, testvéremmel együtt. Kishúgomat meg is választottuk társaimmal a horvátországi versenyek alkalmára felvezetőnknek, aminek minden alkalommal eleget is tesz immár 2 éve.

– Hogyan folytatódik számodra a versenyszezon?

– Remélem, hamar elkészül a nagyobbik quadom, és tudom folytatni a short, és track stílusú versenysorozatokat Németországban és itthon egyaránt. Addig marad nekem a cross stílus. A következő verseny a horvátországi nemzeti bajnoksága, melynek helyszíne Malino-Oriovac ban lesz.