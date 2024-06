A kempingezés az utóbbi években egyre kedveltebb nyaralási formává vált hazánkban is. Jól mutatja ezt, hogy míg 2020-ban 1,1 millió vendégéjszakát töltöttek az utazók kempingekben, 2023-ra ez a szám már megközelítette a kétmilliót. Magyarország kiváló lehetőségekkel rendelkezik ebben a turisztikai szegmensben is, hiszen a színvonalas mobilházaktól a lakókocsikon és lakóautókon keresztül a sátorhelyekig változatos lehetőségek közül válogathatnak a hazai kempingekbe látogatók. A természet közelsége és a fenntarthatóság pedig olyan hívószavak, amelyek egyre inkább meghatározóak a turizmusban is, így fontos kiemelt figyelmet fordítanunk kempingjeinkre” – emelte ki Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a világnap kapcsán.