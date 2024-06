Az esemény megnyitóján Bálint Gábor atya, Balatonfenyves plébánosa köszöntötte azt a közel száz fiatalt, akik a helyi általános iskola udvarán és tornatermében vetélkedtek egymással tizenegy sportágban.

A 8–20 év közötti fiatalok Kaposváron kívül Marcaliból Öreglakról, Tabról, Nagykanizsáról és Zalaszentbalázsról érkeztek, többen iskolai csoporttal vagy plébániai közösséggel regisztrálva a versenyekre. – Másodszor vagyunk itt, nagyon vártuk már ezt a napot – mondta el Dénes Luca hatodikos tanuló. – Vonattal jöttünk Nagykanizsáról, és most is rengeteg érmet szereztünk a csapattal és egyéni versenyekben is. Nagyon jó volt, hogy a társaink szurkoltak nekünk, és együtt töltöttünk egy egész napot.

– Nekem az exatlon-akadálypálya tetszett a legjobban, ahol pontokat kellett gyűjteni a csapattal, miközben akadályokon futottunk, célba dobtunk, tekéztünk, elsők lettünk ebben a számban – mondta el Borza Botond.

A sportnap végén a legtöbb résztvevőt érmekkel jutalmazták a szervezők, és bízva a visszatérésben imádsággal zárták a napot.