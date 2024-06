A festőnek tavaly tört el a térdkalácsa, emiatt hosszú hetekig feküdnie kellett, az időt azonban szerette volna hasznosan elötleni. Kurdi Csilla a paverpol technológiával is dolgozik, de azzal fekve nem tudott alkotni, ezért gondolta úgy, hogy újra az ecsethez nyúl.

– Nagyon érdekelt az aranyozás technika, amiben az aranyfóliát ötvözik az absztrakttal – mondta Kurdi Csilla. – Utánaolvastam, videót néztem erről és belevágtam. Először oktatóvideóban próbáltam ki magamat, majd elkezdtem saját képeket készíteni, így születtek meg az aranyozott munkáim, melyhez akrilfestéket használtam. Bár ez egy kicsit veszélyes, nagyon oda kell figyelni, hogy az akril kompatibilis legyen az aranyfóliával, ezért olajjal sokkal jobb dolgozni – tette hozzá.

Kurdi Csilla mediterrán képsorozattal is elkápráztatta az érdeklődőket. A festményeket más képek alapján készítette el, és festőtáborban is alkotott. A falusi házsort ábrázoló is a táborban készült.

– Szeretem a falut, a családi örökség és a munkám miatt – emelte ki az alkotó. – A rozoga házakat, házsorokat, a miliőt és a naplementetét nagyon kedvelem. Szeretném folytatni a mediterrán képeket is. Már fel van skiccelve egy velencei látkép, és más tengerparti részlet is – mondta.

Kurdi Csilla arról is beszélt, azért is választotta a kiállítóhelynek a kaposvári kávézót, mert a tulajdonosa, Révész Lehel régi családi barátjuk. – Többször betértem a kávézóba, beszélgettünk a kiállításról és úgy időzítettünk, hogy a Rippl-Rónai Fesztiválra legyenek itt az alkotások – tette hozzá a kaposvári alkotó.