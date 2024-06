A közönségből Mosóczki Roland megerősítette, hogy utoljára 1994-ben Taszáron volt repülőnapon. A barátaival jött, a kaposszerdahelyi Gelencsér László elmondta: a gyerekeinek nagyon tetszenek a repülők, otthon is az eget kémlelik, ha átzúg felettük. Sarkadi Kiss János kaposvári színművész gyerekként a kecskeméti repülőnapokra rendszeresen járt a szüleivel, és most megmutatta a fiainak, hogy Somogyban is van ilyen. Az Aviátor Repüléstörténeti Alapítvány is kitelepült, jóvoltukból be lehetett ülni a régi, taszári Szuhoj harci repülőkbe, és annak a MIG 22 -esnek a katapult ülését is bemutatták, amivel Racskó Mihály katapultált 1994-ben, mesélt erről Iváncsik Gábor nyugállományú őrnagy.