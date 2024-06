A társulatnak nagyjából 20 millió forintra van szüksége ahhoz, hogy egész évben működhessen. Három pályázatuk is elbírálásra vár, ezekkel legfeljebb 10-12 millió forinthoz juthatnak hozzá.

– Évekkel ezelőtt, amikor megszűnt a társasági adó (tao) kulturális támogatási lehetősége, nehéz helyzetbe kerültünk, és a fennmaradásunkhoz szükséges pénzt elveszítettük – emelte ki Pintér Kata a Roxínház rendezője. – Utoljára 2018-ban 21 millió forint taopénzt kaptunk, ami akkor fedezte az egész évünket.

Azóta a gazdasági helyzet megváltozott és a kiadásaink is megnövekedtek. Két kaposvári vállalkozás régóta segít bennünket. Egyik mecénásunk Horváth Éva, a másik Maráz Ferenc, akik pénzzel és kapcsolataikkal is segítenek. Ez azonban nem elég, újabb támogató cégekre lenne szükségünk – mondta Pintér Kata.

A Roxínház a támogatásért cserébe előadást, fellépéseket ad a cégeknek, és közösségi média megjelentést is tud biztosítani. – Az elmúlt több mint két évtizedben felépítettük Dél-Dunántúl zenés, színházi tanodáját, Kaposvár zenés színháza lettünk. A nulláról kezdtük és sok mindent elértünk. Jelenleg nyolcvan fiatallal foglalkozunk a tanodában és a nagy társulatban. Több olyan tehetséget kineveltünk, akik országos ismertségre tettek szert. Fila Balázs a József Attila Színház, Reider Péter a Vígszínház, Károlyi Krisztián a Szegedi Nemzeti Színház művésze jelenleg,