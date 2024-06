Nagy Márta főszervező elmondta, hat esztendeje tartják meg ilyenkor, nyár elején a jótékonysági hétvégét, s örül, hogy egyáltalán nem lankadt a segítők lelkesedése. Évről-évre egyre többen vannak.

Fotó: Györke József

Nagyon jó kapcsolatot épített ki az 501-es Légió Star Wars csapatának tagjaival és a Honfi Juli vezette Cos Help önkénteseivel. Mindig beöltöznek korhű ruháikba és fél napon át szórakoztatják a többségében betegséggel küzdő gyerekeket.

Fotó: Györke József

Nagy Márta elmondta, szeretné még sokáig folytatni ezt a tevékenységet, hisz már a vármegye több településéről is érkeznek érdeklődők. Megköszönte a beöltözötteknek is, akik az ország távolabbi részeiből is eljönnek, hogy boldogságot hoznak a gyerekek mindennapjaiba, a közreműködést a Turisztikai Központ munkatársainak s azt, hogy bemutatták a kiállításon a katonaváros történetét.