A Hajdú-Bihar vármegyei Nyíradony-Gúthpuszta erdejében felszentelt kereszt jelzi az erdő iránti felelősségünket és feladatainkat. A Gúthi-erdő hatezer hektárjával az Alföld legnagyobb összefüggő erdeje. Mindez azt is jelenti, hogy a Gúthi-erdőben a kereszt nemcsak a múltra, az itt hazára talált őseinkre és az erdész-vadász szakemberek tevékenységére emlékeztet, hanem jövőbe is mutat. Kifejezi hálánkat a teremtett világunkért, elkötelezettségünket az erdők iránt. Éppen ezért folytatnunk kell nemcsak az erdők védelmét, de azok területének növelését is – tette hozzá a miniszteri biztos.

Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy 2030-ra 27 százalékra növelje a magyarországi erdőterületek nagyságát. Ennek jegyében indult el Országfásítási Program, amelynek 2019-es meghirdetése óta 43 700 hektár új erdő telepítésére nyertek pályázati forrást a magyar gazdák. Öt év alatt több mint 180 millió új fával gyarapodtak a hazai erdők.

Emlékeztetett, hogy a folytatáshoz is biztosítottak a lehetőségek: a magyar erdők fejlesztésére a korábbi költségvetési időszaknál háromszor nagyobb, összesen 310 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terve szerint.