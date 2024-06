Zsákszámra vitték be a ruhákat a szülők és a gyerekek az elmúlt napokban a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskolába. Felnőtt és gyermek daraboktól, cipőktől, kabátoktól, ágyneműktől, függönyöktől is megszabadultak a családok.

– Annyi jó minőségű ruha érkezett be az iskolába, hogy válogatási lehetőséget is biztosítottunk a szülőknek – emelte ki Bencze Bea igazgatóhelyettes, a gyűjtési program koordinátora. – Örültek ennek a lehetőségnek, nagyon sok holmi cserélt gazdát. A megmarad ruhákat bezsákoltuk, ezeket majd elszállítják az iskolából. Nem mértük le pontosan hány kilogramm gyűlt össze, de ránézésre nagyjából annyi, mint a legutóbbi gyűjtéskor. Akkor 630 kilogramm használt, de még jó állapotú ruhát vittek el tőlünk. Kilogrammonként 50 forintot kapott a Tanuló Ifjúságért Alapítványunk

– mondta Bencze Bea. Harmadszorra szervezték meg a sulizsákos gyűjtést, melyet évente csak egyszer hirdetnek meg intézményükben. A program célja, hogy a diákokat környezettudatosságra neveljék és újrahasznosítsák a „felesleges” ruhákat.

A szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola és Óvodában a jelenlegi tanévben kétszer is megszervezték a gyűjtést. Először a tanév elején, majd a tavaszi fenntarthatósági témahét keretében.

– Nagyon hasznosnak látjuk ezt a programot, mert a gyerekek szemléletét jól formálja – mondta Lukács Anett, az iskola igazgatója. – Az év elején 750 kilogramm, tavasszal több mint egy tonna ruhát hoztak be a családok. Nálunk a környezetvédelem amúgy is pedagógiai program. Szemetet szedünk a faluban, játszóteret takarítottunk, fákat ültetünk, szelektív hulladékgyűjtőink vannak. A gyerekek nagyon fogékonyak erre, és szerencsére mindenből kiveszik a részüket – tette hozzá Lukács Anett.

A Sulizsák programban összegyűjtött ruhákat és cipőket nem adományozzák tovább, hanem egy textilválogató üzembe kerülnek. Ott egyesével átválogatják, osztályozzák, feldolgozzák, majd bálázzák. Jelentős részét exportálják. A minőségibb ruhákat újrahasznosítják, a már nem használhatókat géptisztító rongyként, ipari alapanyagként használják fel.