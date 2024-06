– Pakson láttam meg a napvilágot, Kurdon és Dombóváron gyerekeskedtem, és ez utóbbi városban végeztem a középiskolát is – mondta lapunknak Virág Zoltánné. – Már óvodásként is katona szerettem volna lenni, ezt az álmomat azonban mélyen elhallgattam, lányok ugyanis abban az időben nagyon ritkán választották a katonai pályát. Hogy végül mégis a honvédségnél kötöttem ki, ahhoz véletlenek sorozata kellett és csak jókora vargabetűvel sikerült elérnem a gyermekkori álmom.

Az érettségi után nem folytathatta a tanulmányait, mivel édesapjának nem volt valami magas fizetése, édesanyja pedig súlyos betegsége miatt nem vállalhatott munkát, így aztán neki is dolgoznia kellett. Rövid ideig SZTK-ügyintéző volt Dombóváron, majd ugyanitt az MHSZ már említett kiképzési előadója lett. Ez idő alatt került munkakapcsolatba a honvédség vasútépítő zászlóaljával, ahová továbbszolgáló tiszthelyettesnek jelentkezett. Harmincéves volt ekkor, és innen indult a katonai pályafutása is. Férje mozdonyvezetőkét dolgozott, egyetlen leánygyermekük iskolába járt, a katonaságnál azonban komoly kihívásokkal kellett szembenéznie: valamennyi alakulatot, amelyeknél szolgált, átszervezték vagy felszámolták, így aztán az állomáshelyei is gyakran változtak. Két alkalommal külszolgálatra is kivezényelték Koszovóba, ahol a KFOR személyügyi tisztjeként dolgozott, végül Kaposváron a logisztikai ezrednél fejezte be az aktív munkát és vonult őrnagyként nyugállományba. Férjével Orciban telepedtek le, a lányuk Kölnben, középiskolai tanárként dolgozik.

Virág Zoltánné nagyon fiatalon, mindössze tizenkilenc évesen ment férjhez. 2005-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem humán szakán szerzett diplomát, amelynek elmondása szerint mind a mai napig óriási hasznát veszi.

– A katonai pályát élethivatásomnak tekintettem, ezért nyugállományú tisztként is aktívan részt vettem a Honvéd Szakszervezet Nyugállományú Tagozat somogyi alapszervezetének vezetésében. A HOSZ a múlt év végén megszűnt, majd ez év január 1-től Honvéd Érdekképviseleti Szervezetként kezdte meg működését, amelynek továbbra is irányítója vagyok – mondta a nyugalmazott őrnagy.

Munkájáról elmondta: mindig kiemelt feladatának tekintette a katonákról való gondoskodást, igyekezett példamutató lenni, tiszteletet és megértést tanúsítva irántuk. Így volt ez aktív katonaként és nyugdíjasként sincs másként.



Fotó: Varga L.