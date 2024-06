A Kaposvári Tenisz Clubban tartotta az idei első rendezvényét hétfőn a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. Szakszervezetének Nyugdíjas Tagozata. Szabó László elnök a résztvevők magas száma és a sok új jelentkező kapcsán megjegyezte: nagyon összetartó társaság volt az övék, de a jelenlegi volánosokkal is kiváló a kapcsolatuk, így a mostanság nyugdíjba vonulók is örömmel mennek közéjük.

– Januártól kerültünk a társaság szakszervezetéhez, ennek megfelelően változott a nevünk is. Gelencsér Gyula vezérigazgatói kinevezése óta pedig a vállalattal való kapcsolatunk is jó irányba fejlődött: már ingyen kapunk buszt rövidebb távra, és további támogatásokat is kilátásba helyezett a cég – összegezte Szabó László. A vezérigazgató betegsége miatt a tárgyalások megrekedtek, a felgyógyulása után azonban döntés születhet a jövőbeni együttműködésről is.

Ugyancsak pozitívumként említette a polgármesteri hivatal pénzügyi segítségre vonatkozó ígéretét, és ha vállalattól is kapnak további támogatást, jövőre ismét betervezhetnek egy buszos kirándulást. Mint a kaposvári találkozón elhangzott, már csupán az állandó helyiség kérdése vár megoldásra, amelyre azért is nagy szükségük lenne, mert gyakrabban találkozhatnának. Hogy a helyi buszközlekedés egykori dolgozói szeretnek egymás társaságában lenni, azt a hétfői találkozó hangulata is ékesen bizonyította.