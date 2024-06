A Balaton felfutása a 19. század elején kezdődött meg, amikor Magyarország még a Habsburg Birodalom része volt. Bár a Habsburgok jobban kedvelték a tengerparti üdülőhelyeket, mégis akad néhány Habsburg-emlék a magyar tengernél is.

Ferenc József először – mint koronaherceg – 1843-ban látta meg a Balatont, Festetics László gróf keszthelyi kastélyában vendégeskedve. Elbűvölte a táj, úti jegyzeteiben leírta élményeit. Közel 10 év múlva újra látta a tavat, ekkor már a Kisfaludyn hajózva.

Ám nem ez volt az egyetlen útja Ferenc Józsefnek a tavon, s ezen a gőzösön. A magyarokkal való kiegyezés előkészítéseként 1857-ben újból Magyarországra érkezett. Habár minden részletet alaposan átgondoltak, és felkészültek minden váratlan eshetőségre, azt nem lehetett előre látni, hogy a pár elsőszülött leánya, Zsófia halála miatt az utat félbe kell szakítani. De a balatoni utazásra még jutott idő: 1857. augusztus 13-án I. Ferenc József a Kisfaludyn hajózott Keszthelyről Balatonfüredre.

1866-ban már a szeretett Erzsébet királynét várták a helyiek, de a porosz háború miatt meghiúsult a látogatás. A híresztelés mégis nagy fejlesztéseket indított el a tó partján: Siófokon felújították a vasútállomást, Ranolder püspök Csopakon pompás kastélyt építtetett, a főurak hajókat, vitorlásokat hozattak a tóra és megalakult a füredi jachtegylet. Sisi nem jött a tóhoz, s nem láthatta mindezt, de tragikus sorsú fiának, Rudolf koronahercegnek egykori felesége megszerette e vidéket. Stefánia, belga királyi hercegnő, ekkor már Lónyay Elemér magyar gróf feleségeként, 1892 júniusában járt először a Balatonnál. Balatonfüredet kereste fel. A füredi jacht­egylet egyébként 1884-től viselte a hercegnő nevét. Az 1892-es többnapos tartózkodása során körbeutazta a környéket, megtekintette Tihanyt, az arácsi halásztanyákat, sétahajózott a tavon, fotókat készített, teniszezett a füredi jachtklub pályáján, majd Esterházy László szállójában tért nyugovóra. Az arácsi szeretetház tevékenysége olyannyira meg­győzte, hogy a ház, lányáról, Erzsébet Mária főhercegnőről való elnevezéséhez is hozzájárult. Ezekben a napokban készült el a Stefánia főhercegnő egy balatoni yachton című – Kurzweil Frigyes neves fotográfus által készített – kép. Nagy gondot fordítottak Stefánia főhercegnő négynapos tartózkodásának minden igényt kielégítő teljesítésére, a vendéglátás a Dőry villában – ma már az impozáns Astoria hotel – zajlott. A korabeli források mindegyike, nemcsak a hivatalos protokoll miatt, elismerően írt a hercegnőről és kedvességéről, közvetlenségéről. A hercegnő balatoni kikapcsolódása során siófoki helyszíneket szintén felkeresett, megszállt a Sió és a Hullám szállóban, ezért nevezték el róla a siófoki jachtkikötőt. Siófokon már 2005 óta mellszobor hirdeti – Sörös Rita kaposvári szobrász műve – a híres hercegnő legendás tavi vendégségét.

A boldog békeidők végével a Habsburgok és a Balaton kapcsolata némiképp megváltozott. Elég, ha csak IV. Károly, utolsó magyar király tihanyi fogságára gondolunk. A boldoggá avatott IV. Károly 1921. október 26-tól október 31-ig tartózkodott feleségével, Zita királynéval az apátságban, nem sokkal később Madeira szigetére száműzték őket.

Tihanyhoz egy másik Habsburg neve is köthető. József főherceg, akit a legmagyarabb Habsburgnak neveztek, tihanyi nyaralókastélyát 1924-ben kezdte építtetni, Kotsis István tervei alapján. A nyári rezidencia később a tihanyi fotográfiák, képeslapok központi dísze lett. Persze nem sokáig, mert az épületet az 1950-es években kisajátították, s Pártüdülőnek nevezték ki. A proletariátus abszolút hatalmát és a vagyoni egyenlőséget hirdető kommunista vezetők előszeretettel látogatták az egykori „burzsoá” kastélyt.

