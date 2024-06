A kéthelyi általános iskola két évfolyamának hatvan évvel ezelőtt végzett diákjai tartottak osztálytalálkozót szombaton a helyi panzióban. Varjaskéri Gyuláné szervezőtől megtudtuk, hogy közös rendezvényre először a negyvenedik évfordulón került sor, azóta ötévente visszatértek gyermekkoruk színhelyére.

– Nagyon összetartó csapat voltunk, sok programot szerveztünk közösen, többen a mai napig is tartjuk a kapcsolatot – mondta. Hogy valóban szerettek egymás társaságában lenni, azt a hétvégi találkozó is ékesen bizonyította.

A negyvenhárom egykori végzősből húszan mentek el, többen betegségük miatt nem lehettek ott, míg nyolcan már csak fentről figyelhették az eseményeket. Az egyik csoport osztályfőnöke, Horváth Istvánné a legutóbbi összejövetelt követő héten hunyt el, róla is megemlékeztek a volt tanítványok.

Az érkezők között olyan is volt, aki először vett részt a találkozón, alig-alig megismerve valakit is a régi társak közül. A teremben felállított, megvilágított tabló előtt régi emlékek tolultak fel, hogy aztán az ünnepi asztal mellett beszámoljanak az elmúlt öt év legfőbb történéseiről is.

Az estebéd után még sokáig együtt maradt a társaság, búcsúzáskor kifejezve abbéli reményüket, hogy a következő évfordulót legrosszabb esetben is ebben a körben ünnepelhetik.