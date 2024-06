Negyvenketten végeztek és a gondtalan gyermekévek után beléptek a nagybetűs életbe.

– Nagyon fájó, hogy tizenhét osztálytársunk elhunyt és a huszonöt élő diákok közül tizenöten, valamint három tanárunk vett részt a találkozón – mondta el Fekete Géza. Hozzátette: mindannyian nagyon büszkék arra, hogy abba az iskolába jártak, ahol 1906-10 között a legnépszerűbb ifjúsági regényíró, Fekete István is tanult. Jelenleg az oktatási intézménybe tizennégy diák jár és elsőtől harmadikig összevont osztályban tanulnak.

– A hatvanas években közel négyszáz diák tanult itt a környező községekből is bejárva, nagyon sokan voltunk és szerettünk ide járni – emlékezett Fekete Géza. A rövid osztályfőnöki órán Bencze Lajos tanáruk irányításával mindenki elmondta mi történt vele, főleg az utóbbi tíz évben.

Az egykori osztálytársak az iskolában találkoztak, majd a helyi Bocskor vendégházban folytatták a beszélgetéseket.

– Az életkorunk, az egészségi állapotunk miatt nehezebben mozgunk, lehet hogy utoljára találkoztunk, de mindenki nagyon jól érezte magát a meghitt találkozón – emelte ki Fekete Géza. Megjegyezte: ötven éve egy vicces Sherlock Holmes díjat kapott az egykori osztálytársaitól, hogy megszervezte a találkozót és ha egészsége engedi, a következő években is szívesen megteszi ezt.