Már dübörög a 38. Babod Offroad Fesztivál, az idei évben pedig újdonságokkal is készültek a fanatikus babodjáróknak, a családoknak és a nézőknek egyaránt, hívta fel a figyelmünket a fesztivál sajtóreferense, aki kiemelte:

Egy teljesen új pálya megépítésével kedveztük a side-by-side-ok, a quadok és a száguldás szerelemeseinek, ez lett a Speed-Park Polaris Aréna, ahol több versenyt is rendezünk. Természetesen a siratófalakkal együtt a Katlan idén is a legnépszerűbb helyszínek egyike, ahogyan a dagonya és az erdő is.

A fesztiválon minden eddiginél szigorúbb biztonsági szabályok vannak, hiszen a Babod egyre népszerűbb a családosok között is. Nekik egyébként több programmal is készültek, a legkisebbeket két óriás légvár várja, de vannak modellautók, quadoktatás és élményautózás is. Babod népe sem szeretne lemaradni a labdarúgó Európa-Bajnokságról, ezért óriáskivetítőt szereltek fel és lehet nézni Szoboszlai Dominikék szereplését is.

Több százan dolgoztak és dolgoznak most is egész évben azért, hogy a hozzánk érkezők minél jobban, minél szabadabban érezzék magukat! Aki szeretné megtapasztalni az igazi babodélményt, annak itt a helye szombaton!

- írta közleményében a fesztivál.