Hétvégi háznak is kiváló, de egy idő után biztos végleg oda költözik

Találtunk egy olyan csodaotthont Zákányban, amely nemcsak hogy megfizethető, de egy új élet kulcsa is lehet. A ház 93 négyzetméteres felújított, de nem csak ettől olyan vonzó! Tartozik hozzá egy több, mint 5000 négyzetméteres telek, amelyben erdő is van, és remek helyen fekszik, vagyis a retináját is kényeztetni fogja a látvány! Kezdjen új, békés, nyugodt életet közel a horvát határhoz!

“ZÁKÁNYban PANORÁMÁS kilátással, ERDŐVEL, 4 szobás családi ház ELADÓ!

A 92 m2-es családi ház beépíthető tetőtérrel, rendezett, gazdálkodásra is alkalmas telekkel, 2000 m2 erdőterülettel eladó. Az ingatlan összközműves (víz, csatorna, villany, gázcsonk a telken belül) felújított BOROSPINCÉVEL, 20 m2-es GARÁZZSAL , több autó beállására alkalmas kiépített parkolóval rendelkezik. A ház saroktelken fekszik, szilárd burkolatú útról két oldalról is megközelíthető.

A VILLANYVEZETÉKEK ÉS VÍZVEZETÉKRENDSZER CSERÉJE megtörtént, korszerűsítve lettek a villanykapcsolók, illetve lámpák, a villanybojler szintén új.

Az otthon melegét CSERÉPKÁLYHA és KANDALLÓ biztosítja, melyekkel a fűtés gazdaságosan és olcsón megoldható. A kényelmes lakhatást két hálószoba, egy nagyobb és egy kisebb nappali helyiség, étkező-konyha biztosítja. A fürdőszoba és a wc egy helyiségben található. A házat TERASZ köti össze az épített kerttel, a teraszról kellemes kilátás nyílik a környező dombokra. A telken egy 120 tőkéből álló magasművelésű BORSZŐLŐ ÜLTETVÉNY is telepítve lett.

Zákány Nagykanizsától 25 km-re található.

A vasútállomás, illetve a posta, bolt, buszmegálló 10 perc sétával elérhető. A Gyékényesi Kavicsbányató 3 km-re, a Gyékényesen található benzinkút 5 km távolságra van. KERESI ÁLMAI OTTHONÁT? Ez a PANORÁMÁS ház TÖKÉLETES VÁLASZTÁS lehet! További lehetőségeket keressen az ingatlanbazar.hu oldalán!

