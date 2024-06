Németh Imre és Némethné Horváth Emília hosszú évtizedeken keresztül végzett, kiemelkedő munkájáért kapta e díjat. Nevükhöz kötődően 40 évvel ezelőtt megszületett egy csoda, a Magvető Közösség, mely mindmáig működik, és az elmúlt időszakban folyamatosan termi szellemi és lelki gyümölcseit. A kezdeti lelkesedésből, gitáros zenélésből és énekes csapatból komoly magvetés indult, miközben a közösség, „meghódítva” Nagykanizsát és környékét, országos jelentőségűvé vált. A kezdetben maréknyi lelkes fiatal, akik életüket, idejüket, kapacitásukat, gyakran saját anyagi forrásaikat állították az evangelizációs munka szolgálatába, különleges örömet sugárzott mindazok felé, akiket őszintén, önzetlenül és elkötelezetten szolgáltak. E közösségnek nemcsak megalapítói, hanem motorjai is voltak s maradtak ma is Némethék. A laudációból kitűnt: áldásos tevékenységük eredményeként kezdődtek Inkén és Nagyrécsén, majd Nagykanizsán – az akkor még zömmel szokatlan hangzású – gitáros misék, ám a hitelesen tolmácsolt zene hamar „polgárjogot” nyert, mert a lélektől inspirált dallamok és a mély spiritualitású szövegek Isten kegyelmét közvetítették, és odataláltak a jelenlévők szívéhez. Szolgálatuk során számos CD-felvétel, színpadi musical született. A közösség több, országos jelentőségű eseményeken is szolgált. A 2000-es jubileumi évben például a Somló-hegy tetején 101 szereplővel adták elő Passiójátékukat, számos helyszínen mutatták be a 60 másodperc című musicalt, de Zánkán az Országos Katolikus Napok rendezvénysorozat megnyitóján is közreműködtek.

Lekigyakorlatot szerveznek fiataloknak

A házaspár – elkötelezettsége, szolgálatkészsége, hitelesen megélt, példaértékű imaélete és az egyházi ének- és zenekarként működő közösség életének szervezése mellett – vállalta a fiatalok közösségbe szervezését és vallásos életüknek az előmozdítását, megalapítva az Antióchia Közösséget. A heti imatalálkozókon túl, évenként 2-2 lelkigyakorlatot is szerveznek a fiataloknak, alkalmanként több mint száz résztvevővel. A Boldog Otthon Közösségbe – amit szintén a Németh házaspár alapított és hosszú időn át vezetett –, tárt karokkal és szeretettel várják a szentségi házasságban élő házaspárokat, hogy az imádságban közösen megélt vallásos tapasztalataik alapján mélyítsék el hitüket. E célból szerveznek zarándoklatokat is, például Međugorjébe, a Mária-jelenéseiről ismert horvát kegyhelyre, vagy éppen Franciaországba, de elindítói lehettek egy francia-magyar „koprodukcióban” megvalósuló imatábornak is, ami az elmúlt csaknem 30 év alatt mozgalommá vált, hiszen hazánkban is több egyházmegyében van jelen e kezdeményezés. Világviszonylatban – Franciaországon kívül – először Magyarországon vehettek részt gyerekek és fiatalok ilyen nyári imakurzusokon; hazánkban tízezeres nagyságrendben.

Császár Antalnét is elismerték, aki 1989-től közel 30 éven át hitoktatóként szolgált Nagykanizsán. Évente több száz gyermeket tanított hitre és erkölcsre; olyan őszinte, találékony és szívet-lelket melengető módon, hogy számos diák az osztálytársak beszámolói alapján jelentkezett az általa tartott hittanórákra. Ötletgazdag tanítási módszerei nemcsak a hittanórákra, hanem a templomba is vonzották a gyerekeket, például az elsőpénteki, Jézus Szent Szívének szentelt kilencedek megtartására, gyónásra és áldozásra.